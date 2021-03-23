СКР официально признал сестер Хачатурян потерпевшими по делу о насилии со стороны отца
Защита девушек сообщила, что накануне получила от следователей официальное уведомление о возбуждении в отношении покойного уголовного дела по статьям «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера»
Следственный комитет официально признал сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, потерпевшими по делу о насилии.
Защита девушек сообщила, что накануне получила от следователей официальное уведомление о возбуждении в отношении покойного уголовного дела по статьям «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера», передает ТАСС.
11 марта 2021 года стало известно, что СКР посмертно возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Это произошло спустя три года после ареста сестер по обвинению в убийстве отца по предварительному сговору. Адвокаты девушек все это время пытались добиться признания их потерпевшими по делу о насилии и истязании со стороны родного отца.
Девушки на допросах неоднократно говорили, что в течение долгих лет терпели издевательства и сексуальное насилие со стоны отца и по этой причине решились на убийство.