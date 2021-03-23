23 марта 2021, 17:02
Гражданам Великобритании запретили ездить в отпуск за границу
В Великобритании 29 марта вступит в силу запрет гражданам страны проводить отпуск за границей. Покинуть страну можно будет только по уважительной причине. Соответствующее решение в правительстве приняли в связи с высокими темпами распространения коронавируса
Фото: mimicnews.com
В Великобритании 29 марта вступит в силу запрет гражданам страны проводить отпуск за границей. Покинуть страну можно будет только по уважительной причине. Соответствующее решение в правительстве приняли в связи с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции.
Издание Independent со ссылкой на кабмин сообщает, что британские граждане смогут выезжать в другие европейские страны только с целью работы, учебы, юридических обязательств, переезда или важных жизненных обстоятельств (свадьба или похороны).
Для нарушителей этого запрета вводится штраф в размере 5 тысяч фунтов стерлингов (около 525 тысяч рублей).
Запрет на проведение отпуска за границей для британцев будет действовать до 30 июня.