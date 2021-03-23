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23 марта 2021, 16:45

Центробанк России объявил о планах изменить дизайн бумажных денег

В рамках обновления денежные купюры не только получат усиленную защиту от подделки, но и новый дизайн. В Банке России рассказали, что на купюрах будут изображены достопримечательности шести федеральных округов

Центробанк России объявил о планах изменить дизайн бумажных денег
Фото: potokmedia.ru

Центробанк России в 2021-2025 годах планирует полностью обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

В рамках обновления денежные купюры не только получат усиленную защиту от подделки, но и новый дизайн. В Банке России рассказали, что на купюрах будут изображены достопримечательности шести федеральных округов, «что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения».

Так, на купюре номиналом 10 рублей изобразят Сибирский федеральный округ, на 50 рублях - Северо-Западный ФО, на 100 рублях – Центральный ФО, на 500 рублях - Северо-Кавказский ФО, на тысячной купюре – Приволжский ФО, а на пятитысячной – Уральский ФО.

Отметим, что сейчас на денежных купюрах изображены достопримечательности некоторых городов России

Купюры достоинством в 200 (на ней изображен Крым) и 2000 рублей (мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области) Центробанк менять не планирует.

По уточненным данным, новую 100 рублевую купюру снова украсит Москва, тысячную – Нижний Новгород (сейчас Ярославль), пятитысячную – Екатеринбург (сейчас Хабаровск). Купюру номиналом 500 рублей посвятят Пятигорску (сейчас Архангельск), 10-рублевую – Новосибирску (сейчас Красноярск), а на 50-рублевой останется Санкт-Петербург.

Отметим, что еще после массовых протестов в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала в СМИ появилась информация о планах Центробанка изменить дизайн купюры в 5 тысяч рублей. Речь шла о планах властей убрать с банкноты изображение «протестного» Хабаровска и заменить его Екатеринбургом. В ЦБ данную информацию тогда опровергли, но сейчас оказалось, что слухи оказались правдой.

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