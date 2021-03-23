Соратники Алексея Навального начали кампанию по освобождению политика
Команда Алексея Навального объявила кампанию по освобождению политика из колонии, куда он был отправлен после отравления боевым ядом «Новичок» по старому делу «Ив Роше»
Команда Алексея Навального объявила кампанию по освобождению политика из колонии, куда он был отправлен после отравления боевым ядом «Новичок» по старому делу «Ив Роше». В рамках кампании соратники оппозиционера планируют провести митинг с участием не менее 500 тысяч человек.
Акция «Свободу Навальному!» будет «принципиально другим митингом, о котором будут знать все». Соратники оппозиционера предлагают всем желающим принять участие в протестной акции оставить свой электронный адрес на специальном сайте. Когда наберется 500 тысяч адресов, то будет объявлена дата митинга.
Соратники Навального отметили, что президент Владимир Путин хорошо умеет «торговать страхом» и запугивать граждан штрафами и арестами, но призвали россияне не бояться.
«Еще мы прекрасно знаем: если выходит 1000 человек — их всех арестовывают, если 10 тысяч — разгоняют, а если 100 тысяч — ОМОН ведет себя как шелковый», - говорится в сообщении оппозиционеров.