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23 марта 2021, 15:48

Глава Счетной палаты сообщил о выявленных в «Роскосмосе» нарушениях на 30 млрд рублей

Глава СП Алексея Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что аудиторы обнаружили в космической корпорации нарушения более чем на 30 млрд рублей по итогам проверки ее деятельности за 2020 год

Глава Счетной палаты сообщил о выявленных в «Роскосмосе» нарушениях на 30 млрд рублей
Фото: news.myseldon.com

Счетная палата России выявила в государственной корпорации «Роскосмос», которую сейчас возглавляет Дмитрий Рогозин, финансовые нарушения на 30 млрд рублей.

Глава СП Алексея Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что аудиторы обнаружили в космической корпорации нарушения более чем на 30 млрд рублей по итогам проверки ее деятельности за 2020 год.

Речь идет о нарушениях в ведении бухгалтерского учета и нормативов финансирования, а также о нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщается на официальном сайте Кремля.

Примечательно, что еще в 2018 году Алексей Кудрин называл «Роскосмос» рекордсменом по объему украденных из государственной казны денег.

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