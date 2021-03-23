23 марта 2021, 15:48
Глава Счетной палаты сообщил о выявленных в «Роскосмосе» нарушениях на 30 млрд рублей
Глава СП Алексея Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что аудиторы обнаружили в космической корпорации нарушения более чем на 30 млрд рублей по итогам проверки ее деятельности за 2020 год
Фото: news.myseldon.com
Счетная палата России выявила в государственной корпорации «Роскосмос», которую сейчас возглавляет Дмитрий Рогозин, финансовые нарушения на 30 млрд рублей.
Глава СП Алексея Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что аудиторы обнаружили в космической корпорации нарушения более чем на 30 млрд рублей по итогам проверки ее деятельности за 2020 год.
Речь идет о нарушениях в ведении бухгалтерского учета и нормативов финансирования, а также о нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщается на официальном сайте Кремля.
Примечательно, что еще в 2018 году Алексей Кудрин называл «Роскосмос» рекордсменом по объему украденных из государственной казны денег.