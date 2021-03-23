Депутат Госдумы пожаловалась в прокуратуру на интервью «скопинского маньяка»
Депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова известной телеведущей Ксении Собчак
Депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова известной телеведущей Ксении Собчак. Парламентарий обратила внимание на слова освободившегося из колонии маньяка о том, что он готов «опять заняться» одной из своих жертв.
В интервью Ксении Собчак Мохов заявил, что после освобождения одна из его жертв, которая родила ему двух детей, больше не становилась матерью. «От меня родила и больше не рожает. Надо мне опять заняться ею», - заявил насильник.
Оксана Пушкина в своем заявлении указала, что «скопинский маньяк» за время нахождения в исправительной колонии, вероятно, «не осознал свою вину» и не раскаялся. Более того, слова Мохова о готовности «заняться» одной из своих жертв можно расценить как угрозу девушке, которая несколько лет провела в его плену.
Житель Рязанской области Виктор Мохов в 2005 году был осужден на 17 лет колонии за похищение в 2000 году двух девушек 17 и 14 лет и насилие над ними. Больше трех лет они провели в подвале, который маньяк заранее вырыл под своим гаражом. За время плена одна из жертв родила насильнику двух детей.
3 марта 2021 года «скопинский маньяк» вышел на свободу, после чего его стали активно приглашать на интервью, что возмутило многих интернет-пользователей. В соцсетях россияне опасаются, что обрушившаяся на маньяка слава может спровоцировать других людей на аналогичные зверства.