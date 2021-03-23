23 марта 2021, 15:07
В Калужской области трое военных летчиков погибли из-за нештатного срабатывания катапульты
Первоначально информагентства сообщили, что боевой самолет разбился при совершении аварийной посадки. Позже появилась информация, что на земле в самолете нештатно сработали катапультные кресла
Фото: assiette.ru
В Калужской области в результате нештатной ситуации на аэродроме Шайковка погибли три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22м3.
Первоначально информагентства сообщили, что боевой самолет разбился при совершении аварийной посадки. Позже появилась информация, что на земле в самолете нештатно сработали катапультные кресла.
В Министерстве обороны сообщили РИА Новости, что во время плановой подготовки Ту-22М3 к полету на аэродроме под Калугой произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов трое военных летчиков поучили несовместимые с жизнью травмы. Четвертый член экипажа был госпитализирован.
По факту происшествия на аэродроме Шайковка проводится проверка.