Водителя посольства России в Страсбурге обвинили в краже велосипедов с целью их перепродажи
По данным французского издания France Bleu, полиция Страсбурга начала расследование после того, как электробайка лишился первый заместитель мэра города Ален Фонтанель
Водителя российского посольства в Страсбурге заподозрили в краже велосипедов. Общий ущерб оценивается в 100 тысяч евро.
По данным французского издания France Bleu, полиция Страсбурга начала расследование после того, как электробайка лишился первый заместитель мэра города Ален Фонтанель.
Через несколько дней после кражи велосипеда чиновник обнаружил объявление о его продаже на сайте Leboncoin. Причем велосипед продавали уже за половину его реальной стоимости.
Сотрудники полиции вышли на связь с продавцом и договорились с ним о встрече. Продавец назначил встречу возле здания посольства России, а затем предоставил покупателям счет с печатью дипломатической миссии.
Силовики задержали продавца, который оказался российским гражданином. 40-летний мужчина работает водителем в посольстве, сообщает Znak.com.
В ходе разбирательства выяснилось, что россиянин уже успел перепродать более 300 украденных велосипедов общей стоимостью около 100 тысяч евро. Сотрудника консульства сначала задержали, но затем отпустили из-за дипломатической неприкосновенности. После освобождения мужчина сразу же уехал в Россию, сославшись на проблемы со здоровьем.
В МИД России информацию о причастности сотрудника посольства к серии краж пока не прокомментировали.