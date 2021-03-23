23 марта 2021, 13:52
Курс евро на торгах превысил отметку в 90 рублей
Курс российского рубля после открытия торгов на Московской бирже резко упал к доллару и евро. Так, курс европейской валюты утром 23 марта превысил отметку в 90 рублей. Американский доллар сейчас торгуется по 76 рублей
Фото: wallpaperscraft.ru
Курс российского рубля после открытия торгов на Московской бирже резко упал к доллару и евро. Так, курс европейской валюты утром 23 марта превысил отметку в 90 рублей. Американский доллар сейчас торгуется по 76 рублей.
Индекс Мосбиржи снижается на 0,9%, а индекс РТС - на 2,35%.
Очередное ослабление рубля обусловлено падением мировых цен на нефть и введением новых санкций против России, в том числе и затрагивающих проект «Северный поток-2».