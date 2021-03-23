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Общество
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23 марта 2021, 12:59

Заключенные, которых тюремщики избили из-за проигрыша сборной России на ЧМ-2018, пожаловались в ЕСПЧ

Заключенные исправительной колонии №5 Забайкальского края Александр Нохрин и Евгений Кригер подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на тюремщиков, которые избили их из-за проигрыша сборной России по футболу на Чемпионате мира 2018 года

Заключенные, которых тюремщики избили из-за проигрыша сборной России на ЧМ-2018, пожаловались в ЕСПЧ
Фото: Яндекс.Новости

Заключенные исправительной колонии №5 Забайкальского края Александр Нохрин и Евгений Кригер подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на тюремщиков, которые избили их из-за проигрыша сборной России по футболу на Чемпионате мира 2018 года.

Представители организации «Зона права» сообщили Znak.com, что заявители просят Страсбургский суд признать нарушение со стороны российских властей статьи №3 («Запрет пыток») и №13 («Право на эффективное средство правовой защиты») Европейской Конвенции о защите прав человека.

Инцидент в забайкальской ИК-5 произошел в июле 2018 года. Сотрудники администрации избили заключенных Нохрина и Кригера резиновыми дубинками, а также использовали против них электрошокеры и газ «Зверобой». Врачи обнаружили у арестантов множественные гематомы рядом с жизненно важными органами.

В августе 2018 года Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, однако в материалах дела речь шла о фактах «загиба рук заключенных за спину», а не пытках электрошокером и т.д. Позже дело против сотрудников ФСИН было закрыто. По версии следствия, у них имелись законные основания для применении физической силы в отношении арестантов. Адвокатам Нохрина и Кригера в российских судах обжаловать решение о закрытии дела не удалось.

Сами осужденные рассказали, что сотрудники колонии «были пьяны и расстроены поражением сборной России по футболу в матче с Хорватией», поэтому решили выместить свое недовольство на заключенных.

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