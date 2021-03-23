Организаторы «независимой» ярмарки Non/fiction отказались от презентации книги Киры Ярмыш
Руководство крупнейшей в России книжной ярмарки Non/fiction отказалось от презентации книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3». Такое решение было принято по политическим соображениям
Руководство крупнейшей в России книжной ярмарки Non/fiction отказалось от презентации книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3». Такое решение было принято по политическим соображениям.
На странице Киры Ярмыш в Facebook (сама Ярмыш находится под домашним арестом по «санитарному» делу и не может пользоваться интернетом) сообщается, что издательство Corpus еще осенью прошлого года предложило ей поучаствовать в книжной ярмарке Non/fiction. Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на март 2021 года.
Издательство договорилось с руководством Non/fiction о предоставлении Кире Ярмыш самой большой площадки, так как ожидалось большое число людей.
После возбуждения «санитарного» дела из-за якобы нарушений антиковидных требований на протестном митинге 23 января Non/fiction перенесло презентацию книги пресс-секретаря Навального из большого зала в маленький. Затем организаторы ярмарки и вовсе сообщили об отмене презентации.
Главный редактор издательства Corpus Варя Горностаева отказалась убрать книгу Киры Ярмыш из программы и потребовала от организаторов ярмарки официального письма с отказом. Руководство письмо не прислало, но дало понять, что презентация романа «оппозиционного» автора не состоится ни при каких условиях.
«То есть самая известная и уважаемая книжная ярмарка в стране сняла мое выступление по политическим мотивам. Потому что я - пресс-секретарь Навального», - заявила Кира Ярмыш.
Варя Горностаева в свою очередь напомнила, что когда-то ярмарка Non/fiction создавалась на принципе независимости, в том числе и от государства, а сейчас ее организаторы нарушают собственный манифест из опасений, что сотрудничество с пресс-секретарем Алексея Навального поставит под угрозу существование ярмарки.