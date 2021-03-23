Владимир Путин не будет возглавлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму
Кремлевские политтехнологи считают, что при поддержке Владимира Путина партия власти должна набрать не менее 50% голосов избирателей. Однако в администрации президента понимают, что достичь такого результата будет проблематично с учетом падающего рейтинга «ЕР»
Президент Владимир Путин отказался возглавить партийный список «Единой России» на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в администрации главы государства.
Кремлевские политтехнологи считают, что при поддержке Владимира Путина партия власти должна набрать не менее 50% голосов избирателей. Однако в администрации президента понимают, что достичь такого результата будет проблематично с учетом падающего рейтинга «ЕР».
Ранее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко поставил перед «Единой Россией» задачу набрать по спискам 45% голосов при явке 45% избирателей.
В Кремле же считают, что если привлекать к парламентским выборам Владимира Путина в качестве «паровоза», то партия власти должна набрать намного больше голосов, поскольку результат «ЕР» уже будет интерпретироваться как его личный.
Добиться большего результата на выборах «Единой России» будет сложно, поскольку с 2019 года (после повышения пенсионного возраста) рейтинг партии продолжает падать. Так, по данным ВЦИОМ, за партию власти сейчас готовы голосовать только 28,7% опрошенных. Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», электоральный рейтинг «ЕР» сейчас составляет 27%.