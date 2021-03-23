Арбитраж отклонил иск «Вито-1» к «Фонтанке». В статье компанию связали с «поваром Путиным»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил иск о защите деловой репутации компании «Вито-1», которую российские СМИ связывали с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, к издателю портала «Фонтанка»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил иск о защите деловой репутации компании «Вито-1», которую российские СМИ связывали с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, к издателю портала «Фонтанка». Компания требовала от издания 36,4 млн рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ее репутации.
Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков рассказал «МБХ медиа», что поводом для подачи иска стала публикация о выигранном компанией «Вито-1» госконтракте на организацию питания членов московских избирательных комиссий. В этой статье «Вито-1» была названа фирмой, «связанной с Евгением Пригожиным».
«Вито-1» в своем судебном иске потребовала возместить 16,4 млн рублей упущенной выгоды и 20 млн рублей репутационного вреда.
Александр Горшков пояснил, что компания сочла «оскорбительным» факт упоминания ее как структуры, связанной с ресторатором Евгением Пригожиным, которого журналисты называют «поваром Путина».
«Мы и не утверждали, что они связаны. Мы в данном случае ссылались на публикации других медиа. По идее они должны были бы быть благодарны за рекламу, потому что упоминание в такой связи должно принести крупную коммерческую выгоду любой компании», - считает главред «Фонтанки».