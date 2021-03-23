Экс-начальника транспортного подразделения Управделами президента нашли мертвым
Тело мужчины было обнаружено утром 23 марта в его квартире на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, он мог покончить с собой
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В Москве нашли мертвым бывшего начальника транспортного подразделения Управления делами президента 72-летнего Дмитрия Аносова.
Тело мужчины было обнаружено утром 23 марта в его квартире на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, он мог покончить с собой, сообщает «Московский комсомолец».
Супруга Аносова рассказала полицейским, что три года назад скончался его друг, после чего муж стал часто говорить, что «уйдет из жизни так же».
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту смерти бывшего сотрудника Управделами президента.