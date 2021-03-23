Глава «Газпрома» предупредил о грозящих компании проблемах из-за перехода на российских софт
Глава государственной компании «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о серьезных финансовых проблемах, с которыми монополия может столкнуться в случае, если ее обяжут перейти на российское программное обеспечение на общих основаниях
Глава государственной компании «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о серьезных финансовых проблемах, с которыми монополия может столкнуться в случае, если ее обяжут перейти на российское программное обеспечение на общих основаниях.
В своем письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина Алексей Миллер указал, что общие расходы «Газпрома» на отечественный софт и оборудование, если стараться завершить процесс до 2025 года, составят 180 млрд рублей. Такая единовременная и слишком большая финансовая нагрузка негативно скажется на экономических показателях газовой компании.
Алексей Миллер предложил исключить из проекта указа конкретные сроки перехода на российский софт. В текущей версии законопроекта отказаться от использования иностранного программного обеспечения госкомпании должны до 1 января 2024 года, а от иностранного оборудования - до 2025 года, сообщает РБК.
Глава «Газпрома» также напомнил, что компания входит в список субъектов критической информационной инфраструктуры и предложил сделать исключение, чтобы такие компании сами разрабатывали и утверждали планы по переходу на российский софт.