«Кровавую няню» выдворят из России после окончания ее принудительного лечения
Бывшая няня Гюльчехра Бобокулова из Узбекистана, осужденная на убийство четырехлетней девочки, выходит на свободу. Женщина была признана судом невменяемой и направлена на принудительное лечение
Бывшая няня Гюльчехра Бобокулова из Узбекистана, осужденная на убийство четырехлетней девочки, выходит на свободу. Женщина была признана судом невменяемой и направлена на принудительное лечение.
В МВД России сообщили РИА Новости, что после окончания срока принудительного лечения Бобокулову выдворят в Узбекистан.
По данным «Московского комсомольца», Гюльчехра Бобокулова проходит лечение в психиатрической лечебнице в Казани, хотя официально власти никогда не называли адрес больницы. Мать осужденной няни заявила, что врачи оценивают состояние женщины как стабильное и в целом разрешили ее депортацию.
29 февраля 2016 года в Москве после тушения пожара в одной из квартир на улице Народного Ополчения было обнаружено обезглавленное тело четырехлетней девочки. Спустя некоторое время возле станции метро «Октябрьское поле» полицейские задержали женщину, которая стояла с окровавленной головой в руках и угрожала себя взорвать.
Убитая девочка имела диагноз ДЦП. На допросе Бобокулова рассказала, что дождалась, когда родители вместе со старшим ребенком уйдут, а девочка уснет. Затем она задушила свою подопечную, отрезала ей голову, после чего устроила поджог в квартире.
В ходе расследования выяснилось, что «кровавая няня», как окрестили ее журналисты, состояла на учете в психиатрическом диспансере в Самарканде с диагнозом шизофрения.
Российская экспертиза признала подсудимую страдающей хроническим психическим расстройством. В этой связи суд принял решение о принудительном лечении женщины.