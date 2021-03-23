Правительство пообещало субсидии бизнесу на трудоустройство безработных граждан
Российское правительство пообещало бизнесу субсидии, которые должны пойти на трудоустройства безработных граждан. Гражданам также обещают субсидии на бесплатное обучение новым и боле востребованным на рынке труда профессиям
Российское правительство пообещало бизнесу субсидии, которые должны пойти на трудоустройства безработных граждан. Гражданам также обещают субсидии на бесплатное обучение новым и боле востребованным на рынке труда профессиям.
В соответствии с постановлением кабинета министров, юридические лица смогут претендовать на государственную поддержку при найме на работу россиян, которые зарегистрировались в центрах занятости до 1 января 2021 года. Размер субсидии составит три минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) плюс районный коэффициент, к которым также прибавится сумма страховых взносов и количество трудоустроенных граждан.
Первый платеж предприятие может получить через месяц после трудоустройства безработного, второй платеж - через три месяца, а третий - через полгода. В правительстве рассчитывают, что субсидии позволят компаниям нанять дополнительно около 200 тысяч человек.
Для выплаты субсидий бизнесу на трудоустройство граждан кабмин выделил 12 млрд рублей.
Для физических лиц предусмотрены субсидии на прохождение переобучения и дополнительного профессионального образования. На господдержку могут рассчитывать как для потерявших работу из-за пандемии граждане, так и россияне старше 50 лет и женщины с маленькими детьми. В правительстве подсчитали, что субсидии в размере 24 млрд рублей помогут переобучиться не менее 168 тысячам россиян.