Независимый топливный союз предсказал подорожание бензина на 14%
В России до конца текущего года бензин может подорожать на 14%, опередив инфляцию. Об этом говорится в письме Независимого топливного союза (НТС) на имя премьер-министра Михаила Мишустина
В России до конца текущего года бензин может подорожать на 14%, опередив инфляцию. Об этом говорится в письме Независимого топливного союза (НТС) на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
В этом письме говорится о том, что стоимость топлива в рознице до конца текущего года может опередить инфляцию. Пессимистичный прогноз предполагает, что бензин на «заправках» подорожает на 14%, сообщают «Известия».
Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), за последние три месяца цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли уже на 18,5% и достигли отметки в 55,3 тысячи рублей за тонну.
Эксперты отмечают, что обычно в этот период цены на бензин падали, что позволяло независимым АЗС, транспортным и сельскохозяйственным предприятиям запастись топливом впрок. По словам аналитиков, столь значительный рост цен наблюдается впервые.
В Независимом топливном союзе для сдерживания топливных цен предложили снизить акцизы на бензин и дизель, а также отменить демпфер и увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю. Такие меры позволят нарастить производство при том, что основные объемы топлива будут уходить на внутренний рынок, а не на экспорт.