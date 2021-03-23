23 марта 2021, 08:02
На Камчатке директор государственной организации выплатила себе миллион рублей в виде премий
Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении директора государственной Автономной некоммерческой организации (АНО) «Камчатский туристский информационный центр» по статье о хищении чужого имущества
Фото: yandex.ru
Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении директора государственной Автономной некоммерческой организации (АНО) «Камчатский туристский информационный центр» по статье о хищении чужого имущества.
Согласно материалам следствия, директор этого АНО без согласования с остальными членами правления и учредителем организации в лице администрации Камчатского края подписала протоколы о выплате себе премий, сообщает Znak.com.
С 2019 по 2020 гг. директор «Камчатского туристического информационного центра» выплатила себе премии на миллион рублей. При этом выручка организации в период с 2018 по 2019 гг. составила всего 203 тысячи рублей.