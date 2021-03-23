Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Москва
23 марта 2021, 07:51

Власти Москвы усилят слежку за автомобилистами с помощью камер

Власти Москвы решили еще больше усилить наблюдение за автомобилистами с помощью дорожных камер. Ради этого Департамент транспорта столицы планирует арендовать 250 камер сроком на три года

Власти Москвы усилят слежку за автомобилистами с помощью камер
Фото: allcarz.ru

Власти Москвы решили еще больше усилить наблюдение за автомобилистами с помощью дорожных камер. Ради этого Департамент транспорта столицы планирует арендовать 250 камер сроком на три года.

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) опубликовало на портале госзакупок заявку на аренду 250 стационарных камер. Стоимость контракта составляет 824 млн рублей.

Дорожные камеры должны фиксировать нарушения автомобилей, припаркованных под знаком 3.27 «Остановка запрещена». Отметим, что за парковкой в Москве уже сейчас следят 500 камер.

Новые комплексы фиксации нарушений правил парковки установят у станций Московского центрального кольца (МЦК) «Хорошево» и «Перерва» (МЦД), станций метро «Калужская», «Фили», «Филевский парк», «Коломенская», «Каширская» «Юго-восточная», «Улица Дмитриевская», «Лермонтовский проспект», «Строгино», «Сходненская», сообщает «КоммерсантЪ».

В центре столицы такие камеры появятся возле здания Госдумы РФ, Большого Московского цирка, на Чистых прудах и в других популярных у москвичей местах.

Одновременно с увеличением количества дорожных камер власти Москвы решили демонтировать указатели, которые предупреждают водителей о наличии комплексов фиксации нарушений ПДД. Демонтировать предупреждающие знаки столичным чиновникам разрешила новая редакция ПДД, которая вступила в силу 1 марта 2021 года. Теперь власти могут ли установить на въезде в населенный пункт табличку «Фотовидеофиксация», а предупреждать автомобилиста о каждой камере уже необязательно.

Материалы по теме
Московских водителей оштрафовали более 2 тысяч раз за непристегнутый ремень и разговоры по телефону
СМИ узнали месторасположение камер, которые штрафуют водителей за разговор по телефону
На московских дорогах появятся камеры, которые будут штрафовать водителей за телефон в руках
Сейчас на главной
Деньги лишними бывают
доходы чиновников
Деньги лишними бывают
Российское правительство предложило ужесточить антикоррупционное законодательство. Кабмин предлагает конфисковывать деньги с банковских счетов чиновников, если сумма на этом счете превышает их официальные доходы
Прокуратура проверит инцидент с доставкой пенсионерки в «Почта Банк» на носилках
почта банк
Прокуратура проверит инцидент с доставкой пенсионерки в «Почта Банк» на носилках
Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту инцидента с пенсионеркой, которую на носилках доставили в отделение «Почта Банка» для разблокировки ее банковской карты
Цены - заморозить, зарплаты - засушить
рост цен
Цены - заморозить, зарплаты - засушить
На заседании под руководством вице-премьера Андрея Белоусова было принято решение, что ранее установленная предельная розничная стоимость сахара и подсолнечного масла сохранится до конца мая текущего года
Общество
Партия пенсионеров потребовала ликвидировать Пенсионный фонд, который «не приносит пользы»
В организации заявили, что ПФР «не приносит никому пользы», зато на содержание тысяч сотрудников и строительство офисов-дворцов из государственного бюджета тратятся огромные средства
Московские власти решили внедрить на стадионах систему поиска антимасочников
медицинские маски
Московские власти решили внедрить на стадионах систему поиска антимасочников
Заказчиком системы поиска антимасочников выступает столичный Департамент спорта. Ведомство планирует выявлять нарушителей антиковидных требований на стадионах. Стоимость контракта составляет 2,5 млн рублей
Компания Apple может временно закрыть производство iPhone
Apple
Компания Apple может временно закрыть производство iPhone
Как сообщает агентство Nikkei, дефицит смартфонов участники рынка связывают с закрытием завода Samsung в американском штате Техас из-за аномально холодной погоды и нехваткой электроэнергии
Нет необходимости
Чечня
Нет необходимости
Кремль не будет инициировать доследственную проверку по факту сведений о пытках и внесудебных казнях в Чечне, о которых ранее сообщила «Новая газета». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом нет необходимости
Ищут военные, ищет полиция ... ищут давно, но не могут найти
акции протеста
Ищут военные, ищет полиция ... ищут давно, но не могут найти
Министерство внутренних дел России до сих пор не установило личность сотрудника, который во время акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге 23 января ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину
Рейтинг у него «дутый», а результат на выборах был «нарисован»
арест чиновников
Рейтинг у него «дутый», а результат на выборах был «нарисован»
Жители Пензенской области не будут проводить акции в поддержку губернатора Ивана Белозерцева, который в минувшие выходные был задержан по делу о получении многомиллионной взятки
Авторская колонка
Карательная медицина Кремля
Начальник тверского СИЗО-1 Виноградов на комиссии торжественно пообещал организовать мне все необходимые медицинские исследования, не проведенные ранее в Москве. ЦССХ им.Бакулева диагностировал у меня врожденный изгиб сонной артерии, пораженный атеросклерозом
Шестун Александр
Глава СКР призвал установить личности всех нацистских преступников и осудить их
нацизм
Глава СКР призвал установить личности всех нацистских преступников и осудить их
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости установить личности всех нацистских преступников и привлечь их к ответственности
Главе Пензенской области могут предъявить обвинение еще по одной статье
арест чиновников
Главе Пензенской области могут предъявить обвинение еще по одной статье
Следственный комитет планирует предъявить задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву обвинение по двум статьям. Это получение взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий
Российские супружеские пары стали чаще заключать брачные контракты
брак
Российские супружеские пары стали чаще заключать брачные контракты
Российские граждане стали все чаще заключать брачные договоры. По итогам 2020 года количество таких договоров выросло на 26% и составило 142,5 тысяч
Эксперты ВОЗ определились с версией возникновения коронавируса
коронавирус
Эксперты ВОЗ определились с версией возникновения коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали о новой версии возникновения коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой практически весь мир уже год живет в условиях ограничений
Губернатор Белозерцев получил часть взятки в виде автомобиля и часов Breguet
арест чиновников
Губернатор Белозерцев получил часть взятки в виде автомобиля и часов Breguet
Стали известны некоторые подробности уголовного дела, возбужденного в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по факту получения им взяток в особо крупном размере
В России с 1 мая продать и купить автомобиль можно будет через портал «Госуслуги»
автомобили
В России с 1 мая продать и купить автомобиль можно будет через портал «Госуслуги»
В правительстве отметили, что на портале «Госуслуг» потенциальный покупатель сможет узнать всю информацию об автомобиле и его владельце, а также проверить «чистоту» истории транспортного средства
Главу Пензенской области заподозрили в получении взяток на 30 млн рублей
арест чиновников
Главу Пензенской области заподозрили в получении взяток на 30 млн рублей
СКР России подтвердил информацию о проведении следственных действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Регионального чиновника подозревают в получении взятки в размере 30 млн рублей
В Майами-Бич объявили режим ЧС из-за наплава туристов в пандемию
туризм
В Майами-Бич объявили режим ЧС из-за наплава туристов в пандемию
Для предотвращения резкого роста числа заражений власти поручили полиции направить дополнительные патрули для контроля за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других карантинных ограничений