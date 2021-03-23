Власти Москвы усилят слежку за автомобилистами с помощью камер
Власти Москвы решили еще больше усилить наблюдение за автомобилистами с помощью дорожных камер. Ради этого Департамент транспорта столицы планирует арендовать 250 камер сроком на три года
Власти Москвы решили еще больше усилить наблюдение за автомобилистами с помощью дорожных камер. Ради этого Департамент транспорта столицы планирует арендовать 250 камер сроком на три года.
ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) опубликовало на портале госзакупок заявку на аренду 250 стационарных камер. Стоимость контракта составляет 824 млн рублей.
Дорожные камеры должны фиксировать нарушения автомобилей, припаркованных под знаком 3.27 «Остановка запрещена». Отметим, что за парковкой в Москве уже сейчас следят 500 камер.
Новые комплексы фиксации нарушений правил парковки установят у станций Московского центрального кольца (МЦК) «Хорошево» и «Перерва» (МЦД), станций метро «Калужская», «Фили», «Филевский парк», «Коломенская», «Каширская» «Юго-восточная», «Улица Дмитриевская», «Лермонтовский проспект», «Строгино», «Сходненская», сообщает «КоммерсантЪ».
В центре столицы такие камеры появятся возле здания Госдумы РФ, Большого Московского цирка, на Чистых прудах и в других популярных у москвичей местах.
Одновременно с увеличением количества дорожных камер власти Москвы решили демонтировать указатели, которые предупреждают водителей о наличии комплексов фиксации нарушений ПДД. Демонтировать предупреждающие знаки столичным чиновникам разрешила новая редакция ПДД, которая вступила в силу 1 марта 2021 года. Теперь власти могут ли установить на въезде в населенный пункт табличку «Фотовидеофиксация», а предупреждать автомобилиста о каждой камере уже необязательно.