Создатели вакцины против коронавируса «КовиВак» разрешили пациентам употреблять спиртное
Россиянам, которые решат прививаться от коронавирусной инфекции вакциной центра «КовиВак» разрешили употреблять алкоголь перед прививкой и после нее. С таким заявлением выступил директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов
Россиянам, которые решат прививаться от коронавирусной инфекции вакциной центра «КовиВак» разрешили употреблять алкоголь перед прививкой и после нее. С таким заявлением выступил директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.
В интервью государственному телеканалу «Россия 24» эксперт заявил, что каких-либо ограничений вакцинация препаратом «КовиВак» не предполагает. «Рискну сказать, что алкоголь принимать можно. Вопрос его количества и объема - это вопрос к человеку, к вакцине это никакого отношения не имеет», - заявил г-н Ишмухаметов.
Разработанный центром им. Чумакова препарат стал третьей официально зарегистрированной российской вакциной против COVID-19. Ранее медики предупреждали россиян, что между инъекциями (прививка ставится в два этапа) стоит воздержаться от употребления спиртного.