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23 марта 2021, 07:39

Создатели вакцины против коронавируса «КовиВак» разрешили пациентам употреблять спиртное

Россиянам, которые решат прививаться от коронавирусной инфекции вакциной центра «КовиВак» разрешили употреблять алкоголь перед прививкой и после нее. С таким заявлением выступил директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов

Создатели вакцины против коронавируса «КовиВак» разрешили пациентам употреблять спиртное
Фото: social.riafan.ru

Россиянам, которые решат прививаться от коронавирусной инфекции вакциной центра «КовиВак» разрешили употреблять алкоголь перед прививкой и после нее. С таким заявлением выступил директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

В интервью государственному телеканалу «Россия 24» эксперт заявил, что каких-либо ограничений вакцинация препаратом «КовиВак» не предполагает. «Рискну сказать, что алкоголь принимать можно. Вопрос его количества и объема - это вопрос к человеку, к вакцине это никакого отношения не имеет», - заявил г-н Ишмухаметов.

Разработанный центром им. Чумакова препарат стал третьей официально зарегистрированной российской вакциной против COVID-19. Ранее медики предупреждали россиян, что между инъекциями (прививка ставится в два этапа) стоит воздержаться от употребления спиртного.

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