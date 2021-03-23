Правительство предложило изымать в доход государства «лишние» деньги чиновников
Российское правительство предложило ужесточить антикоррупционное законодательство. Кабмин предлагает конфисковывать деньги с банковских счетов чиновников, если сумма на этом счете превышает их официальные доходы
Российское правительство предложило ужесточить антикоррупционное законодательство. Кабмин предлагает конфисковывать деньги с банковских счетов чиновников, если сумма на этом счете превышает их официальные доходы.
Правительство подготовило законопроект, который вносит поправки в уже действующие законы «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». В пояснительной записке к документу говорится, что если в надзорные органы поступит информация о том, что за год на счета чиновника (или его супруги и несовершеннолетних детей) поступила сумма, которая превышает их общий задекларированный доход за три года, то эти данные должны быть переданы в прокуратуру.
В этом случае чиновникам придется доказать законность происхождения «лишних» денег на счетах. В противном случае прокуратура оставляет за собой право изъять эти средства в доход государства, сообщают «Открытые медиа».
Отметим, что сейчас по закону государство может конфисковать только имущество, например, землю, дома, квартиры, коммерческую недвижимость, автомобили или акции, если чиновник не смог подтвердить законность средств, на которые были приобретены эти активы.