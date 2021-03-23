Прокуратура проверит инцидент с доставкой пенсионерки в «Почта Банк» на носилках
Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту инцидента с пенсионеркой, которую на носилках доставили в отделение «Почта Банка» для разблокировки ее банковской карты
Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту инцидента с пенсионеркой, которую на носилках доставили в отделение «Почта Банка» для разблокировки ее банковской карты.
Прокуратура даст оценку действиям сотрудников «Почта Банка» в Энгельсе, которые отказались обслужить неходячую 74-летнюю женщину дистанционно, хотя официально банк такие услуги оказывает.
Проверка проводится совместно с отделением Волго-Вятского управления Центробанка.
Банковскую карту жительницы Энгельса Валентины Есиповой, на которую зачисляется ее пенсия, заблокировали судебные приставы из-за долгов ее сына. В итоге пенсионерка осталась без средств к существованию. Чтобы карту разблокировали, ей нужно было взять из банка справку в подтверждение того, что на эту карту поступает пенсия.
Валентина Есипова некоторое время назад сломала бедро, поэтому ходить самостоятельно не может. Однако сотрудники городского отделения «Почта Банка» заявили, что она должна явиться за справкой лично. При этом у банка есть услуга вызова сотрудника на дом. Родственникам пришлось доставить женщину в банк на носилках.
После публикаций в СМИ сотрудники «Почта Банка» заявили изданию «Подъем», что якобы не требовали личного присутствия пенсионерки и предлагали ей другие способы для решения проблемы, например, оформить нотариально заверенную доверенность или установить мобильное приложение. В пресс-службе финансовой организации заявили, что родственники Есиповой «сами выбрали такой негуманный способ» решения проблемы.