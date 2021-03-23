Арестованного родственника депутата Максима Резника заставляют дать показания против политика
Родственника оппозиционного депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, который находится под арестом, заставляют дать показания против политика
Родственника оппозиционного депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, который находится под арестом, заставляют дать показания против политика.
Адвокат Ивана Дорофеева Тимур Рзаев рассказал «МБХ медиа», что следователи вынуждают его дать показания на своего родственника-депутата и обещают за это смягчить меру пресечения.
«У тебя двое малолетних детей, зачем ты сидишь, молчишь и ничего не рассказываешь?», - заявили Дорофееву следователи.
По сведениям Тимура Рзаева, его подзащитный отказался давать показания против Максима Резника. Мужчина заявил силовикам, что не собирается «никого оговаривать».
Иван Дорофеев проходит обвиняемым по «наркотической» статье. По версии следствия, он приобрел наркотик растительного происхождения. Дорофеева задержали 10 марта возле его дома. Арестованный приходится дальним родственником жене депутата ЗакСа.