Полковник-миллиардер из ФСБ признал вину по делу о крупной взятке
Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин, который с 2019 года находится под арестом по обвинению в получении взятки в размере 850 тысяч долларов, полностью признал вину
Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин, который с 2019 года находится под арестом по обвинению в получении взятки в размере 850 тысяч долларов, полностью признал вину.
Чекист заключил сделку со следствием, которая предполагает признание вины, сообщает ТАСС.
Начальник «банковского» отдела службы экономической безопасности ФСБ полковник Кирилл Черкалин был задержан по делу о коррупции весной 2019 года. При обыске оперативники нашли у чекиста 12 млн рублей.
Черкалин обвиняется в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 млн рублей, а также в получении взятки в размере 850 тысяч долларов от банкира за оказание ему общего покровительства.
Напомним, ранее Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры о конфискации его имущества и заяви о готовности вернуть в государственную казну более 6 млрд рублей. Этим фактически признал, что является миллиардером.
Прокуратура тогда просила суд конфисковать у чекиста пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей, 14 нежилых помещений, две машины, 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро.