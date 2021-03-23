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23 марта 2021, 01:36

Правительство сообщило о продлении срока заморозки цен на продукты до 1 мая

На заседании под руководством вице-премьера Андрея Белоусова было принято решение, что ранее установленная предельная розничная стоимость сахара и подсолнечного масла сохранится до конца мая текущего года

Правительство сообщило о продлении срока заморозки цен на продукты до 1 мая
Фото: imag.one

Российское правительство объявило о продлении срока действия заморозки цен на ряд продуктов питания, поскольку данная мера была признана эффективной.

На заседании под руководством вице-премьера Андрея Белоусова было принято решение, что ранее установленная предельная розничная стоимость сахара и подсолнечного масла сохранится до конца мая текущего года. Прежний срок действия заморозки заканчивается 1 апреля.

Вице-премьер дал поручение Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и Минпромторгу провести консультации по данному вопросу с представителями бизнеса, сообщает «Лента.ру».

Власти также обещали оказать поддержку производителям, чтобы стимулировать их не повышать стоимость своих товаров.

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