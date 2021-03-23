Супругу главы «Биотэк» Бориса Шпигеля арестовали по делу пензенского губернатора
По решению суда, в СИЗО на два месяца отправились супруга главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля Евгения, а также бизнесмен Антон Колосов и водитель Геннадий Марков
Басманный райсуд Москвы арестовал по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева еще трех человек.
По решению суда, в СИЗО на два месяца отправились супруга главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля Евгения, а также бизнесмен Антон Колосов и водитель Геннадий Марков.
Борису Шпигелю суд продлил срок задержания до 23 марта 2021 год. Судебное заседание по вопросу избрания ему меры пресечения было прервано, так как бизнесмену стало плохо. Его госпитализировали из зала суда.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также был арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, глава региона получил взятку в виде автомобиля «Мерседес» стоимостью около 5 млн рублей, наручных часов фирмы Breguet за 5,7 млн рублей и 20 млн рублей наличными за оказание содействия в получении государственных контрактов на поставку лекарств и медицинских изделий. Отметим, что холдинг «Биотэк» во время пандемии являлся одним из крупнейших поставщиков препаратов для лечения коронавируса.
В уголовном деле Ивана Белозерцева фигурируют 30 млн рублей, однако при обыске в его доме оперативники нашли 500 млн рублей наличными.