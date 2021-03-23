Власти Болгарии высылают из страны еще двух российских дипломатов из-за шпионажа
По данным болгарской прокуратуры, сотрудники российского консульства осуществляли на территории страны разведывательную деятельность, что несовместимо с дипломатическим статусом
Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата. Сотрудники посольства должны покинуть страну в течение 72 часов.
По данным болгарской прокуратуры, сотрудники российского консульства осуществляли на территории страны разведывательную деятельность, что несовместимо с дипломатическим статусом, сообщает «Медуза».
Посольство России расценило действия властей Болгарии, как «очередной безосновательный демарш», который «не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога». Российские власти также напомнили Софии о своем праве принять ответные действия.
Отметим, что с октября 2019 года власти Болгарии выслали из страны уже восемь российских дипломатов. Все сотрудники посольства РФ были выдворены из-за подозрений в шпионаже.
Накануне глава правительства Болгарии Бойко Борисов призвал Россию «перестать шпионить» в его стране и напомнил о дружбе между странами.
«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами. Я вновь призываю их [российских] руководителей перестать шпионить в Болгарии. Дружба есть дружба, мы всегда это показывали», - заявил премьер-министр, слова которого приводит Reuters.