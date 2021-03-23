Партия пенсионеров потребовала ликвидировать Пенсионный фонд, который «не приносит пользы»
В организации заявили, что ПФР «не приносит никому пользы», зато на содержание тысяч сотрудников и строительство офисов-дворцов из государственного бюджета тратятся огромные средства
Партия пенсионеров потребовала от российских властей ликвидировать Пенсионный фонд России. В организации заявили, что ПФР «не приносит никому пользы», зато на содержание тысяч сотрудников и строительство офисов-дворцов из государственного бюджета тратятся огромные средства.
В заявлении партии говорится, что выплаты пенсионерам должны идти непосредственно из федерального бюджета без посредничества ПФР.
Кроме того, после фактической отмены накопительной части пенсии, которая проводится под видом заморозки с 2014 года, Фонд изменил принцип управления уже накопленными пенсионерами суммами. Это привело к тому, что граждане получили минимальную гарантированную прибыль, а все остальные деньги, заработанные в результате инвестиций, поступали в распоряжение финансистов.
Представители Партии пенсионеров заявили, что ПФР мог бы собирать пенсионные накопления россиян и направлять их на получение прибыли, которая в свою очередь шла бы на выплаты пенсий. Однако в реальности фонд только получает страховые начисления, а потом просит финансовой помощи у государства.
Отметим, что вопрос о ликвидации Пенсионного фонда ранее поднимали также другие партии и отдельные политики. Чаще всего ПФР критикуют за расточительность под предлогом обеспечения собственных нужд, например, за покупку «дворцов» едва ли не в каждом городе России.