В Ставрополье суд оштрафовал 7-летнего мальчика за неуплату коммуналки
В станице Зольская Ставропольского края власти оштрафовали за неуплату коммунальных услуг 7-летнего мальчика. Родители ребенка узнали о штрафе из заказного письма с соответствующим судебным решением, которое принес почтальон
В станице Зольская Ставропольского края власти оштрафовали за неуплату коммунальных услуг 7-летнего мальчика. Родители ребенка узнали о штрафе из заказного письма с соответствующим судебным решением, которое принес почтальон.
В судебном приказе говорилось, что ребенок просрочил оплату услуги по вывозу бытовых отходов, а суд оштрафовал его за это на 765 рублей. При этом в документе не были указаны дата и место рождения «неплательщика».
Как сообщает «Комсомольская правда», земельный участок с домом, где проживает ребенок, был куплен с использованием материнского капитала. Доли в доме распределены между всеми членами семьи. Похоже, что при расчетах размера коммунальных услуг управляющая компания не стала разбираться в документах и просто указала 7-летнего ребенка как ответственного за оплату.
Родители мальчика намерены обжаловать решение суда о штрафе.