22 марта 2021, 17:17
Евросоюз ввел санкции против чеченских чиновников из-за преследования геев
Евросоюз в понедельник, 22 марта, объявил о введении санкций в отношении российских чиновников из-за преследований представителей секс-меньшинств. Речь в первую очередь идет о нарушении прав представителей ЛГБТ-сообщества в республике Чечня
Фото: ok.ru
Евросоюз в понедельник, 22 марта, объявил о введении санкций в отношении российских чиновников из-за преследований представителей секс-меньшинств. Речь в первую очередь идет о нарушении прав представителей ЛГБТ-сообщества в республике Чечня.
Так, под европейские санкции попали вице-премьер Чечни и командир подразделения «Терек» Абузайд Висмурадов и бывший начальник полиции в городе Аргун Аюб Катаев. Ранее «Новая газета» сообщала, что в Аргуне есть тайная тюрьма, где содержат лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
По версии ЕС, указанные лица причастны к систематическим преследованием ЛГБТ-сообщества в Чечне, которые начались в 2017 году.