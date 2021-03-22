Московские власти решили внедрить на стадионах систему поиска антимасочников
Заказчиком системы поиска антимасочников выступает столичный Департамент спорта. Ведомство планирует выявлять нарушителей антиковидных требований на стадионах. Стоимость контракта составляет 2,5 млн рублей
Власти Москвы разместили на портале госзакупок заказ на создание системы, которая позволяет обнаруживать нарушителей масочного режима.
Заказчиком системы поиска антимасочников выступает столичный Департамент спорта. Ведомство планирует выявлять нарушителей антиковидных требований на стадионах. Стоимость контракта составляет 2,5 млн рублей.
Исполнитель контракта должен установить и интегрировать систему обнаружения антимасочников с уже действующими системами доступа на спортивные объекты Москомспорта, сообщают «Открытые медиа».
На столичные стадионы планируется установить терминалы «ProFace», которые оснащены тепловизорной камерой и специализированным процессором для распознавания лиц и ладони, а также технологией определения наличия маски. Терминал должен подтвердить наличие маски и отсутствие повышенной температуры ела до считывания QR-кода посетителя или карты сотрудника. Если у человека есть защитная маска и нет высокой температуры, то его пропустят на спортивный объект.
В настоящее время за соблюдением масочного режима на спортивных объектах следят секьюрити и стюарды. Однако болельщики зачастую снимают маски на стадионах, так как в них неудобно поддерживать спортсменов.
Многие болельщики к нововведению властей отнеслись критически и обвинили мэрию Москвы в попытке создать «цифровой лагерь» под предлогом борьбы с коронавирусом. Футбольные фанаты, например, заявили, что из-за действий властей могут и вовсе отказаться от посещения стадионов, и пусть матчи проходят без зрителей.