22 марта 2021, 15:30
Компания Apple может временно закрыть производство iPhone
Как сообщает агентство Nikkei, дефицит смартфонов участники рынка связывают с закрытием завода Samsung в американском штате Техас из-за аномально холодной погоды и нехваткой электроэнергии
Фото: Instagram›MichaelSteeber
Американская компания Apple может временно закрыть производство своих смартфонов. Из-за этой новости аналитики теперь предсказывают дефицит iPhone.
Как сообщает агентство Nikkei, дефицит смартфонов участники рынка связывают с закрытием завода Samsung в американском штате Техас из-за аномально холодной погоды и нехваткой электроэнергии.
Компания производит микросхемы для различных устройств. При этом на производство корейской корпорации в США приходится около 5% мировых поставок чипов для смартфонов и персональных компьютеров. Техасский завод поставляет чипы для OLED-панелей, которые Apple закупает для своих смартфонов iPhone.
Какие конкретно модели смартфонов компания Apple может снять с продажи из-за закрытия завода в Техасе, не уточняется.