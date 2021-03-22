Глава Минтруда Башкирии связала рост безработицы с «высокими» пособиями
Министр высказала мнение, что причиной такого роста стали не жесткие ограничения, которые власти ввели в начале пандемии, а повышенное пособие по безработице и социальные выплаты для семей с детьми
Глава Минтруда и социальной политики республики Башкирия Ленара Иванова сообщила о росте числа официально зарегистрированных безработных. По данным чиновницы, в период пандемии COVID-19 число безработных, которые обратились в центры занятости, увеличилось в пять раз по сравнению с докоронавирусным периодом.
Министр высказала мнение, что причиной такого роста стали не жесткие ограничения, которые власти ввели в начале пандемии, а повышенное пособие по безработице и социальные выплаты для семей с детьми.
«Причинами стало повышение пособия по безработице, специальные доплаты в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка безработных граждан, возможность получения дополнительных социальных выплат, а также тот факт, что граждане могли зарегистрироваться в качестве безработных не выходя из дома», - заявила Ленара Иванова, слова которой приводит UfaTime.
Ранее глава башкинского Минтруда уже высказывала мнение о том, что россияне не хотят работать, так как получают «высокие» пособия по безработице. Тогда чиновница заявила, что гражданам нужно думать о поиске работы, потому что «халява скоро кончится».
Отметим, что причиной роста безработицы в России стали жесткие антикоронавирусные ограничения, которые были введены весной прошлого года и которые длились около трех месяцев. Большая часть предприятий была закрыта на карантин, из-за чего особенно сложно пришлось малому и среднему бизнесу.