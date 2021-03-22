В Пензенской области председателю УИК предъявили обвинение в фальсификации выборов
Председателя участковой избирательной комиссии Бессоновского района Пензенской области обвинили в фальсификации результатов голосования на выборах губернатора и депутатов, которые состоялись осенью 2020 года
Председателя участковой избирательной комиссии Бессоновского района Пензенской области обвинили в фальсификации результатов голосования на выборах губернатора и депутатов, которые состоялись осенью 2020 года. Напомним, что губернаторские выборы тогда выиграл Иван Белозерцев, который сегодня был арестован за взятку в размере 30 млн рублей.
Согласно материалам следствия, председатель УИК внесла в 1324 неиспользованных бюллетеня (по 662 бюллетеня на выборах депутатов и губернатора) заведомо ложные сведения. Обвиняемая проставила отметки напротив фамилии одного из кандидатов, а затем поместила бюллетени в стационарный ящик для голосования. При этом реальная явка избирателей на ее участке составила всего 204 человека.
В результате действий председателя этого УИК был неправильно проведен подсчет голосов избирателей. Женщине предъявлено обвинение по статье «Фальсификация итогов голосования».
Отметим, что еще после выборов портал «7×7» сообщал, что на избирательных участках в Бессоновском районе члены избиркома закрывали камеры видеонаблюдения тканью, однако в трансляцию попал момент, когда члены УИК стояли над урнами для голосования с пачками бюллетеней.