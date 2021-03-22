Кремль отказался инициировать проверку информации о внесудебных казнях в Чечне
Кремль не будет инициировать доследственную проверку по факту сведений о пытках и внесудебных казнях в Чечне, о которых ранее сообщила «Новая газета». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом нет необходимости
Кремль не будет инициировать доследственную проверку по факту сведений о пытках и внесудебных казнях в Чечне, о которых ранее сообщила «Новая газета». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом нет необходимости.
Официальный представитель администрации президента заявил, что подача запроса о проведении проверки по факту публикации в газете не входит в функции Кремля, сообщает ТАСС.
«Новая газета» опубликовала монолог бывшего старшего сержанта спецполка ППС имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, который рассказал о существовании неофициальной тюрьмы в спортзале полка, в котором пытали задержанных. Силовик также сообщил, что как минимум 13 человек были казнены.
После выхода публикации чеченские власти и силовики направили несколько жалоб президенту на «Новую газету» и обвинили журналистов издания в клевете.