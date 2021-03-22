МВД уже два месяца не может установить личность сотрудника, который на митинге ударил Маргариту Юдину
Министерство внутренних дел России до сих пор не установило личность сотрудника, который во время акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге 23 января ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину
Министерство внутренних дел России до сих пор не установило личность сотрудника, который во время акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге 23 января ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. Напомним, что после этого инцидента женщине понадобилась госпитализация.
В ответе полиции на запрос «Команды 29», юристы которой представляют интересы пострадавшей, говорится, что мероприятия «по установлению личности данного сотрудника» пока еще не завершены.
Примечательно, что после инцидента на акции протеста сотрудник полиции приходит в больничную палату к Маргарите Юдиной с цветами, чтобы принести свои извинения. Однако руководство МВД по непонятным причинам не может установить имя этого силовика. Не исключено, что сотрудник был отправлен извиняться перед Юдиной по поручению своего начальства.
Адвокат «Команды 29» Валерия Ветошкина в разговоре с «МБХ медиа» заявила, что тут моет быть только два варианта. «Либо тот Николай, Коля, который приходил к ней (Маргарите Юдиной) в палату, на самом деле не Коля или Коля, но не тот, который ее ударил. Либо, конечно, ведомство тянет время, стараясь как-то замять эту ситуацию, чтобы мы так и не узнали, кто это сделал на самом деле», - сообщила адвокат.
Валерия Ветошкина добавила, что невозможно представить, как в течение двух месяцев полицейские не могут установить очевидное лицо, которое они знают.