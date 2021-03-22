22 марта 2021, 13:39
Евросоюз направил в Россию комиссию для проверки вакцины против коронавируса
Начальник департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери сообщил, что инспекторы проверят, как проводились кинические испытания «Спутника V», а также проверят производство вакцины
Фото: russia.greekreporter.com
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) направит в Россию инспекцию для проверки вакцины против коронавируса «Спутник V».
Начальник департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери сообщил, что инспекторы проверят, как проводились кинические испытания «Спутника V», а также проверят производство вакцины. По результатам проверки Евросоюз примет решение, одобрять российскую вакцину для профилактики коронавируса, или нет.
Отметим, что власти Венгрии и Словакии ранее уже одобрили использование российской вакцины «Спутник V» в индивидуальном порядке, хотя препарат в ЕС еще не зарегистрирован.