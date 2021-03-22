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Политика
4 млрд оттенков коррупции
22 марта 2021, 12:59

Жители Пензенской области не собираются проводить акции в поддержку Ивана Белозерцева

Жители Пензенской области не будут проводить акции в поддержку губернатора Ивана Белозерцева, который в минувшие выходные был задержан по делу о получении многомиллионной взятки

Жители Пензенской области не собираются проводить акции в поддержку Ивана Белозерцева
Фото: news.rambler.ru

Жители Пензенской области не будут проводить акции в поддержку губернатора Ивана Белозерцева, который в минувшие выходные был задержан по делу о получении многомиллионной взятки. Г-н Белозерцев осенью 2020 года выиграл выборы с результатом 78%, однако его арест показал, что реальной поддержки среди населения у него нет.

В пабликах «Типичная Пенза», «Пенза live» и «Команда Навального в Пензе» в соцсети «ВКонтакте» сейчас активно обсуждается уголовное дело против губернатора. Пользователи пишу, что не будут защищать Белозерцева и проводить акции в его поддержку, так как рейтинг единоросса «дутый», а его результат на выборах был «нарисован». Поскольку реальной поддержки населения у Белозерцева нет, то выступать в его поддержку никто не будет. Более того, некоторые пензенцы предложили сделать 21 марта (день задержания губернатора) «официальным праздником в регионе», сообщает Znak.com. 

Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в размере 30 млн рублей от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля (бывший зять артиста Николая Баскова) за содействие в получении государственных контрактов на поставку лекарств и медицинских изделий.

Для сравнения, в Хабаровском крае после ареста губернатора Сергея Фургала местные жители в течение нескольких месяцев выходили на массовые акции в его поддержку. Все дело в том, что Сергей Фургал пользовался реальной поддержкой избирателей, а на губернаторских выборах обошел прежнего главу региона Вячеслава Шпорта («Единая Россия»). После вступления в должность новый губернатор стал активно сокращать расходы регионального бюджета на чиновников и лично проверял каждую госзакупку. Жители края уверены, что арест Фургала по делу о заказных убийствах является политически мотивированным и местью Кремля за то, что его рейтинг в регионе оказался выше рейтинга президента Владимира Путина.

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