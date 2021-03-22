В Оренбурге обвиняемый в пытках задержанного признался в личном знакомстве с судьей по делу
Сотрудник оренбургской полиции Сергей Павлов, который вместе со своим коллегой Ринатом Арсламбаевым обвиняется в пытках задержанного Романа Чиквиладзе, попросил отвод судье Марату Асфандиярову.
Сотрудник оренбургской полиции Сергей Павлов, который вместе со своим коллегой Ринатом Арсламбаевым обвиняется в пытках задержанного Романа Чиквиладзе, попросил отвод судье Марату Асфандиярову. Свое ходатайство полицейский объяснил тем, что хорошо знаком с судьей Асфандияровым. Вместе они играли в футбол и «выпивали».
В «Комитете против пыток» сообщили, что судья «долго думал» над ходатайством, но в итоге решил, что личное знакомство с обвиняемым не помеха, и продолжил процесс.
Задержанный Роман Чиквиладзе и его сводный брат Валико Байгулов подверглись пыткам в отделении полиции после того, как их 82-летний отец обвинил братьев в краже 5 тысяч рублей. Сотрудники полиции били задержанных электрошокером, чтобы те дали признательные показания.
Романа Чиквиладзе отпустили только после того, как он согласился взять вину на себя. После освобождения мужчина сразу же обратился к врачу, который зафиксировал у него множественные травмы. Медик сообщил о случившемся в полицию, но возле больницы Чиквиладзе встретил один из истязателей, который отобрал у него медицинские документы.