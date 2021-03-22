Mamba предлагает ищущим вторую половинку помогать бездомным котам
Пользователи популярного приложения для знакомств Mamba, существующего уже более 15 лет, смогут не только найти свою любовь, но и покормить бездомных животных
Пользователи популярного приложения для знакомств Mamba, существующего уже более 15 лет, смогут не только найти свою любовь, но и покормить бездомных животных.
Благотворительная инициатива - совместный проект Mamba и онлайн-сервиса, объединяющего приюты для бездомных животных по всей стране Teddy Food. В приложении выпустили серию виртуальных подарков в виде мартовских котиков. На вырученные от их продажи средства купят корм для четвероногих друзей, живущих на улице.
Ежедневно на Mamba знакомятся 3 млн человек. Судя по анкетам, пользователи явно неравнодушны к котам. В этом признались более 800 тыс. человек. Любопытный факт: мужчины пишут, что «живут с котом» на 230% чаще, чем женщины. А еще представители сильного пола, в отличие прекрасной половины человечества, с радостью публикуют фотографии со своими пушистыми питомцами.
Подопечных у Teddy Food уже несколько сотен. Их количество постоянно растет. Сервис объединяет более 30 приютов в 16 городах страны - от Москвы и Питера до Екатеринбурга и Сочи.
Директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов рассказал, что в прошлом году вместе с Всемирным фондом дикой природы они спасали популяцию дальневосточных аистов. Второй благотворительный проект был организован с центром Насилию.нет, который помогает пострадавшим от домашнего насилия. В Мамбе отметили, что пользователи охотно участвуют в подобных акциях и с удовольствием оплачивают подарки, творящие добро.
«Очень приятно, что Mamba уверенно осваивают социальное направление. Не сомневаемся, что проект привлечет к Teddy Food широкую аудиторию, а это значит, что ещё больше питомцев в приютах получат помощь. Наша миссия - сделать помощь животным массовой, прозрачной и доступной для всех. Мы счастливы, что благодаря Mamba у нас появилась возможность подарить животным еще больше внимания и заботы, а главное - увеличить шансы на успешный пристрой в новые любящие семьи», - отметил генеральный директор Teddy Food Павел Котосов.