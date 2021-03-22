СКР и МВД отказались возбуждать дела по факту причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального
Об этом стало известно в ходе заседания суда, на котором рассматривалась жалоба адвокатов политика на отказ СКР проводить доследственную проверку о причастности сотрудников ФСБ к отравлению
Следственный комитет и МВД отказались возбуждать уголовные дела по факту отравления оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок». Об этом стало известно в ходе заседания суда, на котором рассматривалась жалоба адвокатов политика на отказ СКР проводить доследственную проверку о причастности сотрудников ФСБ к отравлению.
Судья направил запросы в Главное военное следственное управление СК и Томский линейный отдел МВД на транспорте, чтобы узнать о ходе рассмотрения заявлений о преступлений. В ответе на запрос суда говорилось, что по всем заявлениям был вынесен отказ о возбуждении уголовного дела.
Российские правоохранители в обосновании отказа о возбуждении дела указали, что «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится».
Соратники Алексея Навального неоднократно указывали, что категорический отказ российских следователей возбуждать уголовное дело по факту покушения на оппозиционера доказывает тот факт, что к отравлению причастны власти. Напомним, что в расследовании The Insider и Bellingcat говорилось о том, что Навального боевым ядом «Новичок» отравили сотрудники ФСБ, которые в течение нескольких лет ездили за политиком по разным городам.