Жительнице Петрозаводска пригрозили уголовным делом из-за комментария в соцсети о сотруднике ФСБ
Жительницу Петрозаводска Екатерину Муранову вызвали на опрос в ФСБ из-за комментария, который она оставила под постом в соцсети Facebook. Женщине пригрозили уголовной ответственностью за оскорбление представителя власти
Жительницу Петрозаводска Екатерину Муранову вызвали на опрос в ФСБ из-за комментария, который она оставила под постом в соцсети Facebook. Женщине пригрозили уголовной ответственностью за оскорбление представителя власти.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «МБХ медиа», что претензии у спецслужб к Екатерине Мурановой возникли из-за ее комментария под постом, который был размещен в соцсети еще в 2019 году.
По версии силовиков, этот комментарий содержал оскорбления в адрес следователя ФСБ по уголовному делу об оправдании терроризма, которое было возбуждено в отношении жительницы Петрозаводска. Обвинение ей предъявили из-за публикации о взрыве в УФСБ по Архангельской области, который совершил 17-летний Михаил Жлобицкий.
Второй Западный окружной военный суд Карелии тогда оштрафовал Екатерину Муранову на 350 тысяч рублей.