Власти Москвы потратят 132 млн рублей на создание «витрины» с данными о квартирах и машинах граждан
Мэрия Москвы выделила из городского бюджета 132 млн рублей на визуализацию информации о горожанах, которую анализирует информационная система столицы. Соответствующий тендер на портале госзакупок разместила структура ДИТ Москвы
Мэрия Москвы выделила из городского бюджета 132 млн рублей на визуализацию информации о горожанах, которую анализирует информационная система столицы. Соответствующий тендер на портале госзакупок разместила структура Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы - ГКУ «Информационный город».
Исполнитель в лице компании «Программный продукт» должен анализировать основные события из жизни москвичей. Под этим власти подразумевают сбор информации о недвижимости и автомобилях граждан, а также об их счетах за коммунальные услуги.
Данные сведения будут собраны в специальные витрины, чтобы пользователь системы через интерфейс мог видеть любую статистику. Эта статистика также будет доступна государственным органам власти и крупным компаниям, сообщает «КоммерсантЪ».
Столичные чиновники заверили, что система анализирует только «обезличенные» данные, а подключаться к ней могут только государственные ведомства. Последний факт, однако, не гарантирует того, что собранные о москвичах и их активах данные не попадут в открытый доступ. Напомним, что собранные властями Москвы данные неоднократно «утекали» в интернет. Так произошло с данными о переболевших коронавирусом жителях столицы и данными о гражданах, которые были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.