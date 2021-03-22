Глава СКР призвал установить личности всех нацистских преступников и осудить их
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости установить личности всех нацистских преступников и привлечь их к ответственности
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости установить личности всех нацистских преступников и привлечь их к ответственности.
В интервью РИА Новости главный следователь страны заявил, что осудить следует всех, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных. В случае смерти этих людей их имена должны быть преданы огласке.
Г-н Бастрыкин объяснил свой призыв осудить всех нацистских преступников тем, что преступления против человечности «не имеют срока давности».
Глава СКР в качестве примера привел массовые убийства мирных жителей во время Великой Отечественной войны в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, а также в Крыму, Ставрополье и на Кубани. Бастрыкин отметил, что сейчас властям известны подробности этих преступлений.
Напомним, что осенью прошлого года в СКР сообщили о создании специального подразделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, а также искажением исторических фактов.