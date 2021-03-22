Задержанному главе Пензенской области могут предъявить обвинение еще по одной статье
Следственный комитет планирует предъявить задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву обвинение по двум статьям. Это получение взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий
Следственный комитет планирует предъявить задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву обвинение по двум статьям. Это получение взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
Следователи проверят всю финансово-хозяйственную деятельность Ивана Белозерцева, начиная с 2015 года, когда он вступил в должность губернатора. Счетная палата ранее обнаружила злоупотребления в пензенских органах власти на 2,9 млрд рублей. Так, аудит выявил лишние траты на 69 млн рублей в фонд капитального ремонта, завышение расходов на 25 млн рублей в департаменте ЖКХ и другие нарушения.
На основании выявленных нарушения губернатору могут предъявить обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий», «Злоупотребление должностными полномочиями» или «Халатность»), сообщает «КоммерсантЪ».
Изначально Ивана Белозерцева задержали по делу о получении взяток от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Бизнесмен также задержан.
По версии следствия, за оказание покровительства компании в получении государственных контрактов губернатор получил от бизнесмена автомобиль «Мерседес», люксовые часы за 5 млн рублей и еще 20 млн рублей наличными. При обыске у чиновника следователи обнаружили коллекцию дорогостоящих наручных часов и 500 млн рублей наличными.
Глава Пензенской области вины в получении взятки не признал.