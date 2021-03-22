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Политика
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22 марта 2021, 10:52

Задержанному главе Пензенской области могут предъявить обвинение еще по одной статье

Следственный комитет планирует предъявить задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву обвинение по двум статьям. Это получение взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий

Задержанному главе Пензенской области могут предъявить обвинение еще по одной статье
Фото: penza-press.ru

Следственный комитет планирует предъявить задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву обвинение по двум статьям. Это получение взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Следователи проверят всю финансово-хозяйственную деятельность Ивана Белозерцева, начиная с 2015 года, когда он вступил в должность губернатора. Счетная палата ранее обнаружила злоупотребления в пензенских органах власти на 2,9 млрд рублей. Так, аудит выявил лишние траты на 69 млн рублей в фонд капитального ремонта, завышение расходов на 25 млн рублей в департаменте ЖКХ и другие нарушения.

На основании выявленных нарушения губернатору могут предъявить обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий», «Злоупотребление должностными полномочиями» или «Халатность»), сообщает «КоммерсантЪ».

Изначально Ивана Белозерцева задержали по делу о получении взяток от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Бизнесмен также задержан.

По версии следствия, за оказание покровительства компании в получении государственных контрактов губернатор получил от бизнесмена автомобиль «Мерседес», люксовые часы за 5 млн рублей и еще 20 млн рублей наличными. При обыске у чиновника следователи обнаружили коллекцию дорогостоящих наручных часов и 500 млн рублей наличными.

Глава Пензенской области вины в получении взятки не признал.

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