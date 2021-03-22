«Забаненный» в Facebook и Twitter Дональд Трамп создаст собственную соцсеть
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о планах создать собственную социальную сеть, после того как все крупные соцсети заблокировла его аккаунты.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о планах создать собственную социальную сеть, после того как все крупные соцсети заблокировала его аккаунты.
Советник Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил в эфире телеканала Fox News, что экс-глава Белого дома через несколько месяцев вернется в социальные сеть, но «с собственной платформой». Г-н Миллер также заявил, что проект Трампа «полностью изменит правила игры» на рынке соцсетей.
«Эта новая платформа будет крупной. Все хотят [сотрудничать с Трампом], и он собирается привлечь миллионы и миллионы, десятки миллионов [пользователей] на эту платформу», - заявил советник бывшего президента.
Напомним, что в начале текущего года Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Дональда Трампа до истечения его президентских полномочий, а Twitter навсегда закрыла аккаунт экс-президента. Санкции в отношении Трампа все крупные мировые соцсети ввели после того, как его сторонники штурмом взяли здание Конгресса во время утверждения результатов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден.