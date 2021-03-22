22 марта 2021, 08:08
Бывшего мэра Находки арестовали по делу о превышении полномочий
Правоохранительные органы задержали бывшего мэра Находки и директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Андрея Горелова. Суд по ходатайству следствия арестовал чиновника на два месяца
Фото: primamedia.ru
Правоохранительные органы задержали бывшего мэра Находки и директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Андрея Горелова. Суд по ходатайству следствия арестовал чиновника на два месяца.
Андрея Горлова подозревают в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в оказании покровительства компании, которая занимается продажей кровли и других строительных материалов.
Следствие считает, что действия главы фонда ущемили интересы подрядчика при исполнении контракта на проведение капитального ремонта в Уссурийске.
Андрей Горелов покинул должность мэра Находки в 2018 году по требованию врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко после конфликта с депутатами гордумы.