Российские супружеские пары стали чаще заключать брачные контракты
Российские граждане стали все чаще заключать брачные договоры. По итогам 2020 года количество таких договоров выросло на 26% и составило 142,5 тысяч
Российские граждане стали все чаще заключать брачные договоры. По итогам 2020 года количество таких договоров выросло на 26% и составило 142,5 тысяч.
РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты сообщает, что российские пары также стали чаще подписывать соглашения о разделе имущества в случае расторжения брака. Количество таких договоров между супругами выросло на 8,3%.
В ФНП отметили, что чаще всего брачный контракт заключается перед оформлением ипотечного кредита на покупку жилья. Например, если один из супругов не может выступить в качестве созаемщика, то наличие брачного договора защищает его в случае невыплаты кредита.
Также эксперты рекомендуют заключать брачные договоры, если один из супругов несет риски как предприниматель. Это поможет уберечь имущество семьи при возникновении проблем с бизнесом.