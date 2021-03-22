Эксперты ВОЗ определились с версией возникновения коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали о новой версии возникновения коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой практически весь мир уже год живет в условиях ограничений
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новой версии возникновения коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой практически весь мир уже год живет в условиях ограничений.
Агентство Bloomberg сообщает, что на этой неделе ВОЗ планирует опубликовать доклад, подготовленный спецкомиссией, которая проводила расследование в китайском Ухане, где были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.
По данным журналистов, в этом докладе говорится о том, что COVID-19 по происхождению может быть схож с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Первоначальными носителями этого вируса являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет.
Распространение коронавируса специалисты ВОЗ связывают с торговлей дикими животными. Так, на рынке в Ухани могли продавать животных, которые упели заразиться COVID-19 от летучих мышей.
Напомним, что основными версиями возникновения коронавирусной инфекции являются передача вируса от диких животных и утечка из лаборатории института вирусологии в Ухани. Последняя, как заявили в комиссии ВОЗ, не нашла подтверждений.