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22 марта 2021, 07:43

Эксперты ВОЗ определились с версией возникновения коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали о новой версии возникновения коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой практически весь мир уже год живет в условиях ограничений

Эксперты ВОЗ определились с версией возникновения коронавируса
Фото: YouTube

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новой версии возникновения коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой практически весь мир уже год живет в условиях ограничений.

Агентство Bloomberg сообщает, что на этой неделе ВОЗ планирует опубликовать доклад, подготовленный спецкомиссией, которая проводила расследование в китайском Ухане, где были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.

По данным журналистов, в этом докладе говорится о том, что COVID-19 по происхождению может быть схож с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Первоначальными носителями этого вируса являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет.

Распространение коронавируса специалисты ВОЗ связывают с торговлей дикими животными. Так, на рынке в Ухани могли продавать животных, которые упели заразиться COVID-19 от летучих мышей.

Напомним, что основными версиями возникновения коронавирусной инфекции являются передача вируса от диких животных и утечка из лаборатории института вирусологии в Ухани. Последняя, как заявили в комиссии ВОЗ, не нашла подтверждений.

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